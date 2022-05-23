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Экс-советник американских президентов призвал США примириться с Россией

Экс-советник американских президентов Бьюкенен призвал США не усиливать конфронтацию с РФ

Фото: @mfa_russia

Бывший советник нескольких американских президентов Патрик Бьюкенен в статье для журнала The American Conservative призвал США примириться с Россией, чтобы достичь разрядки, а не второй холодной войны.

Он напомнил, что государства в настоящее время остается великой державой, обладающей самым большим в мире ядерным арсеналом и огромными запасами полезных ископаемых, нефти, угля и газа.

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Экс-советник подчеркнул, что в годы холодной войны президенты США Дуайт Эйзенхауэр, Ричард Никсон и Рональд Рейган, стремились найти точки соприкосновения и избежать конфликта с СССР, поэтому и в современности важно не усиливать конфронтацию.

Он указал, что Никсон инициировал «разрядку» с Леонидом Брежневым, Эйзенхауэр пригласил Никиту Хрущева с 12-дневным визитом в Соединенные Штаты в 1959 году, с Михаилом Горбачевым Вашингтон договорился о демонтаже целого класса ядерных вооружений в договоре о ракетах средней и меньшей дальности 1987 года.

«Но если мы изолируем Россию, вытесняем ее с Запада, у Москвы остается только одно направление движения — на восток, в Китай», — заявил Бьюкенен. Он добавил, что за 230 лет США ни разу не воевали с Россией, и жизненные интересы страны требуют сохранения этой традиции.

Ранее глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли предупредил о возросшем риске конфликта между мировыми державами. По словам Милли, Москва и Пекин располагают значительным военным потенциалом и намерены изменить нынешний основанный на правилах порядок.

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Марина Совина
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