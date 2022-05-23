В России выросли продажи товаров с истекающим сроком годности

Продажи в российском магазине товаров с истекающим сроком годности взлетели с марта

Россияне начали заметно активнее покупать продукты с истекающим сроком годности, которые стоят дешевле. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала основатель интернет-магазина VSOK.SHOP (специализируется на продаже таких товаров) Анастасия Колчина.

По ее словам, продажи взлетели в марте, в начале мая было спокойнее, но уже к середине месяца рост продолжился. Пока компания сосредоточена на Москве и Подмосковье, но все чаще заказы поступают из Санкт-Петербурга, Поволжья и Урала.

Колчина рассказала, что в стремлении сэкономить люди теряют интерес к доставке, забирая заказы из пункта выдачи. Предпринимательница отметила, что цена для клиентов компании является основным приоритетом.

После начала действий российских войск на Украине страны Запада ввели беспрецедентные санкции в отношении российской экономики. Эксперты уверены, что по итогам года ВВП России ждет рекордное с начала века падение, однако его размер остается поводом для дискуссий.

Оптимистичнее всех настроен помощник президента страны Максим Орешкин, считающий, что падение не превысит 5 процентов. Минэкономразвития прогнозирует 7,7-8,8 процента, а международное рейтинговое агентство S&P и Всемирный банк ожидают падения более чем на 10 процентов.