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В Госдуме заявили об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы

Депутат ГД Шхагоев заявил об угрозе столкновения с НАТО из-за соглашения Киева и Варшавы

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Действия Польши и Украины, в том числе новое соглашение об упрощении пересечения общих границ, доказывают планы Варшавы по принятию в свой состав украинских территорий. Такая ситуация может дойти до столкновения НАТО и России, заявил член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, передает РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что Польша вступила в большую политику реализации планов альянса с физическим участием в конфликте.

Шхагошев также предупредил, что соглашение президента Украины Владимира Зеленского с Варшавой может привести к прямому столкновению войск НАТО с Россией, так как Польша является членом альянса.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что Зеленский, осознавая неминуемый распад страны, намерен передать ее западные территории Польше. По его словам, Варшава давно «вынашивала планы оккупации» украинских земель.

22 мая Зеленский заявил, что пересечение границы с Польшей будет упрощено — соответствующая договоренность была достигнута с Варшавой. Президент республики подчеркнул, что текущая ситуация «невольно заставила Украину и Польшу забыть споры по поводу общего прошлого».

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Сергей Истомин
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