Дерматолог рассказала о вреде солнца для некоторых людей

Дерматолог Татьяна Сулима назвала сыпь на коже признаком аллергии на солнце

Дерматолог Татьяна Сулима рассказала, чем может быть вреден солнечный свет для некоторых категорий людей. Врач обратила внимание, что если на коже появляется сыпь в солнечные дни, то это может быть признаком аллергии на солнце, сообщает издание «Доктор Питер».

Аллергия на солнце называется фотодерматитом — это патологические изменения кожи, которые являются реакцией на ультрафиолетовое облучение, объяснила врач. Такая болезнь нередко встречается у детей, а женщины больше ей подвержены, чем мужчины. Солнечные лучи чаще наносят вред белой коже блондинов, чем обладателям черных волос и смуглой кожи.

Причин появления фотодерматита, пятен, узелков, бляшек, волдырей на коже, несколько. Среди них Сулима назвала повышенную чувствительность к солнечным лучам, возникающую из-за наследственной предрасположенности, несоблюдение правил загара и применения фотосенсибилизирующих средств; патологии печени, болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей; проблемы с эндокринной системой.

«Если появились признаки фотодерматита, необходимо обследование печени, желчного пузыря, желчных протоков, — пояснила дерматолог. — Нужно сделать УЗИ брюшной полости, биохимический анализ крови. Обязательно требуется консультация эндокринолога, исследование щитовидной железы, надпочечников, гормонального фона».

Лечение аллергии на солнце в основном симптоматическое и зависит от клинических проявлений у конкретного человека, добавила эксперт. Если фотодерматит проявляется несильно, используют кремы, если в более острой форме, — проводится лечение с применением гормональных препаратов.

«Для профилактики аллергии на солнце следует избегать пребывания на солнце в его активной фазе, защищать кожу специальными кремами, загорать под навесами и зонтами и избегать прямого попадания солнца на кожу, — порекомендовала Сулима. — В летнее время лучше отказаться от косметологических процедур (пилинга, лазерных шлифовок, скрабов).

Врач обратила особое внимание, что без назначения врача нельзя принимать препараты и средства, обладающие фотосенсибилизирующим действием.

Ранее стала известна история женщины с редким заболеванием, страдающей от аллергии на солнце. Из-за болезни она вынуждена либо прятаться от солнца в доме, либо с головы до ног кутаться в специальную одежду.