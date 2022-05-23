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Дерматолог рассказала о вреде солнца для некоторых людей

Дерматолог Татьяна Сулима назвала сыпь на коже признаком аллергии на солнце

Фото: Bodo Marks / Globallookpress.com

Дерматолог Татьяна Сулима рассказала, чем может быть вреден солнечный свет для некоторых категорий людей. Врач обратила внимание, что если на коже появляется сыпь в солнечные дни, то это может быть признаком аллергии на солнце, сообщает издание «Доктор Питер».

Аллергия на солнце называется фотодерматитом — это патологические изменения кожи, которые являются реакцией на ультрафиолетовое облучение, объяснила врач. Такая болезнь нередко встречается у детей, а женщины больше ей подвержены, чем мужчины. Солнечные лучи чаще наносят вред белой коже блондинов, чем обладателям черных волос и смуглой кожи.

Причин появления фотодерматита, пятен, узелков, бляшек, волдырей на коже, несколько. Среди них Сулима назвала повышенную чувствительность к солнечным лучам, возникающую из-за наследственной предрасположенности, несоблюдение правил загара и применения фотосенсибилизирующих средств; патологии печени, болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей; проблемы с эндокринной системой.

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«Если появились признаки фотодерматита, необходимо обследование печени, желчного пузыря, желчных протоков, — пояснила дерматолог. — Нужно сделать УЗИ брюшной полости, биохимический анализ крови. Обязательно требуется консультация эндокринолога, исследование щитовидной железы, надпочечников, гормонального фона».

Лечение аллергии на солнце в основном симптоматическое и зависит от клинических проявлений у конкретного человека, добавила эксперт. Если фотодерматит проявляется несильно, используют кремы, если в более острой форме, — проводится лечение с применением гормональных препаратов.

«Для профилактики аллергии на солнце следует избегать пребывания на солнце в его активной фазе, защищать кожу специальными кремами, загорать под навесами и зонтами и избегать прямого попадания солнца на кожу, — порекомендовала Сулима. — В летнее время лучше отказаться от косметологических процедур (пилинга, лазерных шлифовок, скрабов).

Врач обратила особое внимание, что без назначения врача нельзя принимать препараты и средства, обладающие фотосенсибилизирующим действием.

Ранее стала известна история женщины с редким заболеванием, страдающей от аллергии на солнце. Из-за болезни она вынуждена либо прятаться от солнца в доме, либо с головы до ног кутаться в специальную одежду.

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Вера Владзиевская
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