Двоих мужчин задержали по обвинению в убийстве россиянина и его пожилой матери

В Москве задержали двоих мужчин по обвинению в убийстве 70-летней пенсионерки и ее сына

В Москве задержали двоих мужчин, обвиняемых в убийстве 48-летнего россиянина и его пожилой матери в квартире на востоке столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным следствия, 18 мая в квартире одного из домов на 15-й Парковой улице фигуранты избили хозяина квартиры, а затем нанесли ему несколько ударов ножом, отчего он скончался на месте. После того, как домой вернулась его 70-летняя мать, злоумышленники избили и ее, а затем задушили.

Как сообщалось ранее, вечером того же дня с работы пришла жена потерпевшего. Попасть в квартиру она не смогла, так как дверь была заперта изнутри, а на звонки никто не отвечал. Решив, что ее близкие куда-то уехали, женщина обратилась к мастеру по вскрытию замков. Попав домой, она увидела тела мужа и свекрови-пенсионерки, после чего позвонила в полицию.

Стражи порядка обнаружили на теле погибшего мужчины резаные раны рук и шеи, а у его матери — ссадины на лбу и ушибы скуловой области. Выяснилось, что женщина скончалась на несколько часов позже сына.

В короткий срок по подозрению в убийстве был задержан 50-летний фигурант, ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Во время допроса он признал вину и выдал своего сообщника. Под тяжестью предъявленных улик его 51-летний соучастник также признался в содеянном и раскрыл детали убийства. Сейчас решается вопрос о помещении его под стражу.