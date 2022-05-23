Британия и США начали искать альтернативу GPS

Times: США и Великобритания начали искать замену GPS из-за угроз со стороны России

США и Великобритания начали искать альтернативу навигационной технологии GPS из-за угроз со стороны России и вероятности того, что средства радиоэлектронной борьбы станут основным средством войны. Об этом сообщает издание The Times.

В разговоре с изданием министр по вопросам оборонных закупок Великобритании Джереми Куин рассказал, что Лондон внимательно отслеживает угрозу вмешательства в работу спутников со стороны России. The Times отмечает, что Великобритания рассматривает две альтернативы GPS: системы OneWeb и NextNav.

В отличии от GPS, которая использует радиосигналы для определения места нахождения объекта-приемника, NextNav базируется на передающих радиостанциях, установленных на земле. По утверждению производителей системы, ее сигналы в 100 тысяч раз сильнее, чем сигналы GPS.

«В настоящее время мы рассматриваем целый ряд вариантов, в том числе некосмические альтернативы, чтобы усилить безопасность Великобритании, и мы объявим о наших дальнейших шагах позднее», — рассказал изданию источник в министерстве бизнеса, энергетики и промышленности.

Ранее директор Агентства по противоракетной обороне Пентагона вице-адмирал ВМС США Джон Хилл рассказал, что в планах американского Министерства обороны выведение в марте 2023 года на орбиту двух прототипов спутников, задачей которых будет слежение за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами.