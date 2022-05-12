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США запустят спутники для слежения за гиперзвуковым оружием

Пентагон рассказал о запуске прототипов спутников для слежения за гиперзвуковым оружием

Фото: Pixabay

Директор Агентства по противоракетной обороне Пентагона вице-адмирал ВМС США Джон Хилл рассказал, что в планах американского Министерства обороны выведение в марте 2023 года на орбиту двух прототипов спутников, задачей которых будет слежение за гиперзвуковыми и баллистическими ракетами, сообщает ТАСС.

«Мы собираемся в марте 2023 года запустить в космос два взаимодействующих прототипа спутников», — заявил он.

Он уточнил, что оба аппарата выведут на орбиту так, чтобы благодаря им появится возможность наблюдать за испытаниями в сфере оперативной ответственности Индо-Тихоокеанского командования Вооруженных сил США. По словам Хилла, в дальнейшем можно будет создать целую спутниковую группировку.

На сегодняшний день над проектом работают три соперничающие друг с другом частные компании, из которых для дальнейшей работы в итоге выберут одну или две, заключил он.

Ранее директор американского Института новых технологий Марк Дж. Льюис выразил обеспокоенность возможностями российского гиперзвукового оружия. Отмечается, что гиперзвуковые ракеты могут маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Это позволяет боеприпасу обходить средства противоракетной обороны.

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Марина Совина
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