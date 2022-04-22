Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В США обеспокоились применением российского «Кинжала»

National Defense обеспокоилось применением российского «Кинжала» в ходе спецоперации

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Использование гиперзвукового оружия в ходе специальной военной операции России на Украине может стать сигналом для США. Директор американского Института новых технологий Марк Дж. Льюис выразил обеспокоенность возможностями гиперзвукового оружия на страницах National Defense.

Отмечается, что гиперзвуковые ракеты могут маневрировать и лететь по непредсказуемой траектории. Это позволяет боеприпасу обходить средства противоракетной обороны.

Материалы по теме:
Гиперзвуковая гонка. Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
Гиперзвуковая гонка.Испытания ракет, конфликты и новые беспилотники: каким был 2021 год в мире оружия
24 декабря 2021
Техника специальной операции: какое оружие используют российские военные на Украине?
Техника специальной операции:какое оружие используют российские военные на Украине?
25 марта 2022

«На самом деле, множество исследований показали ценность гиперзвуковых технологий для военных в будущих боевых действиях и, что еще хуже, ужасные последствия столкновения с таким вооруженным противником. В случае использования Россией эти предупреждения приобретают еще большую актуальность», — пишет Льюис.

Он предположил, что в США внедрение гиперзвукового оружия задерживают скептики, которые считают, что существующее оружие может эффективно выполнять задачи.

«Хорошей новостью является то, что оборонный бюджет на 2022 год и бюджетные запросы на 2023 год показывают, что лидеры исполнительной власти и Конгресса серьезно относятся к гиперзвуку и выделяют значительные ресурсы», — добавил Льюис.

В апреле министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу сообщил, что внедрение новых систем связи позволило ускорить доведение целеуказания до ракет «Кинжал».

Ранее в том же месяце в Министерстве обороны России сообщили, что командный пункт группировки украинских войск уничтожили ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Даниил Иринин
Обсудить
Последние новости
Германия заплатит рекордную сумму за нефть и газ из России
В центре Москве неизвестный украл электросамокаты на 1,4 миллиона рублей
Врач назвал характерные симптомы ишемической болезни сердца
Бразильцев призвали отказаться от мяса ради спасения планеты
Лидеры Южной Кореи и КНДР обменялись личными письмами
Япония вернула Курилам статус «незаконно оккупированных» территорий
Германия выделит Украине еще 40 миллионов долларов на восстановление страны
В США обеспокоились применением российского «Кинжала»
Срочников в России могут начать принимать на работу в ФСБ
Блогерша обрела внешность Бейонсе с помощью макияжа и удивила подписчиков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.