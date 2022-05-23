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В Госдуме прокомментировали расследование о смене личности сыном Жириновского

Депутат от ЛДПР Власов назвал расследование о смене личности сыном Жириновского подделкой
Игорь Лебедев

Игорь Лебедев. Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Журналистское расследование о смене личности сыном бывшего руководителя ЛДПР Владимира Жириновского Игорем Лебедевым является подделкой. Об этом в разговоре с Daily Storm заявил первый заместитель руководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов.

«Я видел, какие-то фотоматериалы были опубликованы. Я могу про вас сделать такие же. Что вы тоже гражданин Арабских Эмиратов или еще какой-нибудь страны. И просто в документ Word вашу фотографию приделают, скажут что вы теперь гражданин Зимбабве», — порассуждал парламентарий.

По словам депутата, он давно не общался с Лебедевым, и в партии не обсуждали новое расследование. Власов также предупредил, что в СМИ будут появляться разные материалы — как хорошие, так и плохие — об ЛДПР, и это связано с грядущим съездом партии.

«Не исключено, что это перед съездом такое повышенное внимание к ЛДПР, и, соответственно, все, кто был в руководстве партии, теперь под огромной лупой, через которую все смотрят. Вопрос только в том, что часто бывают фальстарты какие-то и попытки дискредитировать нашу работу путем таких вот уток», — предположил политик.

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Варвара Кошечкина
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