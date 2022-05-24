В российском колледже запретили продавать несовершеннолетним сосиски в тесте

В Пермском медицинском колледже запретили продавать сосиски в тесте не достигшим 18 лет

В медицинском колледже Перми запретили продавать сосиски в тесте несовершеннолетним. Информация об этом появилась в местной группе во «ВКонтакте».

Под возрастной ценз «старше 18 лет» попали также пицца и прочая выпечка, в составе которой есть колбасные изделия.

«Любопытно, что входит в состав этой выпечки? Может, какие-то запрещенные вещества? Почему тогда в школах Перми подобная выпечка есть в открытой продаже и без ограничений по возрасту? Или эта выпечка в других учебных заведениях продается незаконно?» — написал автор поста.

Фото: страница «ПОДСЛУШАНО ПЕРМЬ» во «ВКонтакте»

Один из пользователей в комментариях указал, что по словам администрации колледжа это было сделано в соответствии с требованием СанПиНа.

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