Косметолог назвала способы избавиться от расширенных пор на лице

Косметолог Баль назвала умывание лучшим способом избавиться от расширенных пор на лице

Косметолог и основатель клиники Facial Sculpting в Великобритании Нина Баль назвала лучшие способы избавиться от расширенных пор на лице. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Известно, что поры — это отверстия в коже, образованные волосяными фолликулами. «Поры позволяют поту и кожному салу выходить из наших желез на поверхность кожного покрова. Этот процесс является естественным и необходимым для здоровья и красоты нашей кожи», — рассказала специалистка.

По словам Баль, расширенные поры определяются, в первую очередь, на генетическом уровне. Однако если человек неправильно умывается, то в течение долгого времени в них скапливаются остатки косметики и пыль, вследствие чего они начинают постепенно растягиваться. Кроме того, Баль объяснила, что солнечный свет и косметика делают поры визуально больше, чем они есть на самом деле.

Помимо этого, косметолог отметила, что старение кожи также является одной из причин появления расширенных пор. «С возрастом кожа вокруг пор может становиться менее эластичной, из-за чего они начинают казаться больше», — пояснила она.

В беседе с изданием доктор обратила внимание читателей на то, что полностью избавиться от расширенных пор невозможно. «К сожалению, после того, как поры растянулись, они не могут вернуться к своему первоначальному размеру», — сказала она. При этом, по ее мнению, их можно сделать намного меньше. Баль порекомендовала очищать кожу два раза в день и проводить процедуру домашнего пилинга два раза в неделю, чтобы тщательно вывести из пор всю скопившуюся грязь, остатки макияжа и излишний кожный жир. Эксперт также посоветовала использовать SPF-кремы с уровнем защиты 40+ каждый день.

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