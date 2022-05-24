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Косметолог назвала способы избавиться от расширенных пор на лице

Косметолог Баль назвала умывание лучшим способом избавиться от расширенных пор на лице

Фото: Angela Roma / Pexels

Косметолог и основатель клиники Facial Sculpting в Великобритании Нина Баль назвала лучшие способы избавиться от расширенных пор на лице. Соответствующий материал появился на сайте издания Glamour.

Известно, что поры — это отверстия в коже, образованные волосяными фолликулами. «Поры позволяют поту и кожному салу выходить из наших желез на поверхность кожного покрова. Этот процесс является естественным и необходимым для здоровья и красоты нашей кожи», — рассказала специалистка.

По словам Баль, расширенные поры определяются, в первую очередь, на генетическом уровне. Однако если человек неправильно умывается, то в течение долгого времени в них скапливаются остатки косметики и пыль, вследствие чего они начинают постепенно растягиваться. Кроме того, Баль объяснила, что солнечный свет и косметика делают поры визуально больше, чем они есть на самом деле.

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Помимо этого, косметолог отметила, что старение кожи также является одной из причин появления расширенных пор. «С возрастом кожа вокруг пор может становиться менее эластичной, из-за чего они начинают казаться больше», — пояснила она.

В беседе с изданием доктор обратила внимание читателей на то, что полностью избавиться от расширенных пор невозможно. «К сожалению, после того, как поры растянулись, они не могут вернуться к своему первоначальному размеру», — сказала она. При этом, по ее мнению, их можно сделать намного меньше. Баль порекомендовала очищать кожу два раза в день и проводить процедуру домашнего пилинга два раза в неделю, чтобы тщательно вывести из пор всю скопившуюся грязь, остатки макияжа и излишний кожный жир. Эксперт также посоветовала использовать SPF-кремы с уровнем защиты 40+ каждый день.

Ранее в мае Екатерина Новикова назвала главные причины появления прыщей на лице. По словам диетолога, вызывать воспаления могут молочные продукты, сладости, выпечка и сладкие фрукты. Кроме того, застойные состояния в лимфатической системе, дисбактериоз микрофлоры кишечника и сбой гормонального фона у женщин тоже могут отразиться на коже в виде отеков и различных высыпаний.

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Мария Винар
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