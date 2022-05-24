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«Реал» заинтересовался Левандовски после неудачи с переходом Мбаппе

Cadena SER: Мадридский «Реал» заинтересовался Робертом Левандовски из «Баварии»

Фото: FABIAN BIMMER / Reuters

Cadena SER сообщил об интересе мадридского «Реала» к польскому нападающему «Баварии» Роберту Левандовски. Статья доступна на сайте издания.

Таким образом, мадридцы могут стать конкурентами «Барселоны» в борьбе за подписание контракта с 33-летним форвардом сборной Польши. Интерес «Реала» спровоцировала неудача с организацией перехода французского нападающего Килиана Мбаппе, который продлил соглашение с «Пари Сен-Жермен» и отказался от переезда в Испанию.

15 мая Левандовски заявил, что уже уведомил руководство «Баварии» о планах на будущее. Форвард отказался от продления контракта с клубом.

Sky Sports сообщал, что «Барселона» были готова заплатить 35 миллионов евро за трансфер форварда.

Левандовски начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.

Николай Костюков
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