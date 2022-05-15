Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски заявил, что не станет продлевать контракт с клубом

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски прокомментировал свое будущее. Его слова приводит Sky Sports.

«Я говорил со спортивным директором и проинформировал его, что не стану продлевать контракт с "Баварией"», — отметил 33-летний Левандовски. Он выразил надежду, что стороны выработают лучшее решение. Нынешний контракт Левандовски с клубом истечет в июле 2023 года.

11 мая Bild сообщил о недовольстве Левандовски своим положением в команде. Как отмечалось в материале издания, поляка не устроило предложение «Баварии» по новому контракту и то обстоятельство, что переговоры проходили слишком медленно.

Интерес к форварду проявляла каталонская «Барселона». Sky Sports сообщал, что сине-гранатовые были готовы заплатить 35 миллионов евро за трансфер Левандовски.

Левандовски начал выступать за «Баварию» в 2014 году. Вместе с командой он добился десяти побед в чемпионате Германии.