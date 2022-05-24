Военный эксперт оценил желание Великобритании отправить корабли в Одессу

Сивков заявил о рисках войны России и НАТО при отправке кораблей Великобритании в Одессу

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с изданием «Взгляд» оценил идею главы МИД Великобритании Лиз Трасс отправить военные корабли для «деблокирования» и сопровождения судов с зерном из Одессы. По мнению Сивкова, появление в акватории Черного моря военных кораблей НАТО создаст дополнительную напряженность.

Аналитик посчитал, что под прикрытием сопровождения судов с зерном британские эсминцы могут использовать для передачи тяжелого вооружения и бронетехники на Украину.

«Другая сторона вопроса — это заинтересованность Запада вернуть корабли США, Британии и других ведущих стран НАТО в порты Черного моря», — заявил эксперт.

Сивков предупредил, что если военные корабли НАТО войдут в акваторию Черного моря, то возрастут риски огневого соприкосновения с ВМФ России. В этом случае есть два варианта развития событий.

Первый вариант — корабли НАТО могут спровоцировать российскую сторону и нанести удары по войскам. После этого Москва будет вынуждена ответить аналогичным образом. Второй вариант — британские эсминцы могут нарушить российские территориальные воды, а в ответ на требования покинуть их откроют огонь по российским военным.

«В итоге корабли НАТО будут уничтожены. А это может послужить поводом для начала полномасштабного столкновения России и НАТО, которое очень быстро перейдет в ядерную фазу», — объяснил Сивков.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок зерна с Украины. Источник сообщил, что Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы. Реализация этой меры может потребовать согласия США.