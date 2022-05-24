Фильм с Вуди Харрельсоном получил восьмиминутные овации в Каннах
Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» (Triangle of Sadness) получил восьмиминутные овации на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.
Премьера картины с Вуди Харрельсоном состоялась в театре Пале. Отмечается, что после ее показа зрители «визжали от ужаса и восторга».
В ленте снялся Харрис Дикинсон, который предстал в образе начинающей модели, получившей возможность провести отпуск на борту роскошной яхты. Харрельсон играет капитана-алкоголика. Кроме того, в фильме появились Чарлби Дин Крик, Ханна Ольденбург, Оливер Форд Дейвис и Златко Бурич.
Самую бурную реакцию публики вызвала 15-минутная сцена, в которой шторм приводит к вспышке морской болезни на борту. Перед этим гостям яхты подают устрицы и изысканные блюда из морепродуктов, однако из-за внезапного недуга у них начинаются приступы рвоты. Во время этого отрезка некоторые зрители покинули зал, в то время как другие закрывали глаза и смеялись.
Эстлунд поблагодарил зрителей за аплодисменты. Он отметил, что это был замечательный показ.