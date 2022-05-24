Фильм с Вуди Харрельсоном получил восьмиминутные овации в Каннах

Фильм «Треугольник печали» получил восьмиминутные овации на Каннском кинофестивале

Фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда «Треугольник печали» (Triangle of Sadness) получил восьмиминутные овации на Каннском кинофестивале. Об этом сообщает Variety.

Премьера картины с Вуди Харрельсоном состоялась в театре Пале. Отмечается, что после ее показа зрители «визжали от ужаса и восторга».

В ленте снялся Харрис Дикинсон, который предстал в образе начинающей модели, получившей возможность провести отпуск на борту роскошной яхты. Харрельсон играет капитана-алкоголика. Кроме того, в фильме появились Чарлби Дин Крик, Ханна Ольденбург, Оливер Форд Дейвис и Златко Бурич.

Самую бурную реакцию публики вызвала 15-минутная сцена, в которой шторм приводит к вспышке морской болезни на борту. Перед этим гостям яхты подают устрицы и изысканные блюда из морепродуктов, однако из-за внезапного недуга у них начинаются приступы рвоты. Во время этого отрезка некоторые зрители покинули зал, в то время как другие закрывали глаза и смеялись.

Эстлунд поблагодарил зрителей за аплодисменты. Он отметил, что это был замечательный показ.