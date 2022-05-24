Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Еще одна азиатская страна возобновит регулярное авиасообщение с Россией

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» возобновит регулярные рейсы в Туркмению с 20 мая

Фото: РИА Новости

Перевозчик «Туркменские авиалинии» начал продажу авиабилетов на еженедельные полеты между Туркменией и Россией. О возобновлении регулярных рейсов пишет местное информационное агентство Orient.

Уточняется, что авиакомпания возобновит полеты по маршруту АшхабадКазань с 30 мая. Рейсы из азиатской страны будут выполняться по средам: из столицы Туркмении лайнер отправится в 14:55 по местному времени (12:55 мск) и прилетит в Казань в 16:30 мск.

Также отмечается, что «Туркменские авиалинии» восстановили регулярное авиасообщение с еще одной страной — ОАЭ. Авиарейсы в Дубай будут выполняться по понедельникам.

Ранее сообщалось, что власти Омана приготовились в скором времени возобновить прямые авиаперевозки с Россией. Посол в Омане Илья Моргунов уточнил, что подобный шаг позволит существенно увеличить число приезжающих в арабскую страну соотечественников.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Пожаловавшихся на низкий боевой дух солдат ВСУ отправили в СИЗО за дезертирство
Россияне назвали главные причины стресса за последние месяцы
На Украине избили музыканта за песни на русском языке
Теннисист-чемпион из США объяснил ошибочность недопуска россиян до Уимблдона
Российский экспорт нефти по морю не пострадал от новых санкций
В ДНР возбудили дело против лидера украинской радикальной организации
Французский генерал оценил успехи России на Украине
Назван срок возвращения Starliner на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.