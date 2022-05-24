Еще одна азиатская страна возобновит регулярное авиасообщение с Россией

Авиакомпания «Туркменские авиалинии» возобновит регулярные рейсы в Туркмению с 20 мая

Перевозчик «Туркменские авиалинии» начал продажу авиабилетов на еженедельные полеты между Туркменией и Россией. О возобновлении регулярных рейсов пишет местное информационное агентство Orient.

Уточняется, что авиакомпания возобновит полеты по маршруту Ашхабад — Казань с 30 мая. Рейсы из азиатской страны будут выполняться по средам: из столицы Туркмении лайнер отправится в 14:55 по местному времени (12:55 мск) и прилетит в Казань в 16:30 мск.

Также отмечается, что «Туркменские авиалинии» восстановили регулярное авиасообщение с еще одной страной — ОАЭ. Авиарейсы в Дубай будут выполняться по понедельникам.

Ранее сообщалось, что власти Омана приготовились в скором времени возобновить прямые авиаперевозки с Россией. Посол в Омане Илья Моргунов уточнил, что подобный шаг позволит существенно увеличить число приезжающих в арабскую страну соотечественников.