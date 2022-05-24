Закон об отмене возрастной планки для службы по контракту включили в повестку ГД

Госдума рассмотрит закон об отмене возрастной планки для службы по контракту 25 мая

Законопроект об отмене возрастного предела для заключения первого контракта о прохождении военной службы будет рассмотрен на заседании Государственной Думы (ГД) в среду, 25 мая. Соответствующее решение принял комитет по обороне, пишет «Интерфакс».

О внесении законопроекта в ГД стало известно в пятницу. В пояснительной записке отмечалось, что для применения высокоточного оружия и эксплуатации военной техники необходимо высококвалифицированные специалисты, которыми становятся к 40-45 годам. При этом сегодня первый контракт о прохождении военной службы вправе заключить граждане в возрасте от 18 до 40 лет, иностранные граждане — от 18 до 30 лет.

«Реализация таких подходов будет способствовать привлечению специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.) на военную службу по контракту», — отмечается в документе.

Законопроект 127141-8 был внесен депутатами от партии «Единая Россия» Андреем Картаполовым и Андреем Красовым.