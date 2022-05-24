В Татарстане запустили проект помощи бездомным животным «Корзина доброты для животных»

В Татарстане запустили проект помощи бездомным животным «Корзина доброты для животных». Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, в рамках благотворительной акции в 10 магазинах «Пятерочка» в закассовой зоне установили специальные коробки для пожертвований. Известно, что такие торговые точки расположены в Казани и Зеленодольске. Инициатором проекта выступили «Пятерочка» и фонд продовольствия «Русь».

Отмечается, что в данные боксы покупатели смогут положить товары для животных: корм для кошек и собак, наполнители для лотков, впитывающие пеленки, а также игрушки и другие предметы. Все пожертвования будут передавать в приют для бездомных животных «Кот и пес».

Кроме того, с 26 по 28 мая в тех же магазинах будут дежурить волонтеры, которые расскажут посетителям о проекте. В частности, они будут раздавать информационные материалы с фотографиями животных, которые на данный момент ищут хозяев.

В октябре 2021 года стало известно, что приют для животных появится и в Суздальском районе. Приют разместят восточнее дороги Владимир — Юрьев-Польский. В нем смогут содержать не менее 300 собак и 50 кошек. В настоящее время областной департамент ветеринарии занимается оформлением документов на земельный участок.