Рыболовы поймали самую крупную с 1992 года рыбу весом 621 килограмм

Daily Star: в Кабо-Верде рыболовы поймали гигантского марлина весом 621 килограмм

В Кабо-Верде рыболовы поймали гигантского 621-килограммового голубого марлина — второго по величине из когда-либо пойманных в Атлантике. Об этом сообщает Daily Star.

Во время шестидневной рыбалки на островах Зеленого мыса группа рыболовов под руководством капитана Райана «Ру» Уильямсона выловили огромную рыбу. Мужчины полчаса боролись с марлином, пытаясь вытащить его из воды. На берегу рыболовы взвесили и измерили улов: обхват рыбы составил 1,67 метра, длина — 3,6 метра, а вес — 621 килограмм. Это самый крупный марлин с 1992 года, когда в Бразилии поймали рекордную особь, весившую на 15 килограммов больше.

Мужчины разделали рыбу и отдали мясо местным жителям. Предполагается, что его будет достаточно, чтобы прокормить многие семьи в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что рыбак у побережья американского города Кона, штат Гавайи, выловил гигантскую рыбу весом практически полтонны. Фотографии с гигантской рыбой стали вирусными в соцсетях.