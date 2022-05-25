Родители девятилетней студентки МГУ подали три иска на другой университет

Родители девятилетней студентки психфака МГУ Тепляковой судятся с университетом «Синергия»

Родители девятилетней Алисы Тепляковой весь учебный год конфликтуют с факультетом психологии Московского государственного университета , где их дочь учится на первом курсе, но оказалось, что они недовольны не только МГУ. Об этом в среду, 25 мая, сообщает КP.RU.

Как следует из информации на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, в апреле 2022 года отец Алисы Евгений подал иски к Московскому финансово-промышленному частному университету «Синергия». Категория этого дела — защита прав потребителей. Какие именно права были нарушены — неизвестно.

На сайте есть информация об еще о двух исках против «Синергии», но уже от матери Алисы Натальи Тепляковой. Они значатся в категориях «трудовые споры» и «прочие исковые дела».

Юрист Антон Папков, изучивший открытую информацию об этих исках, предположил, что Тепляковы судятся с учебным учреждением из-за отказа взять туда Алису на бюджет. Он также допустил, что сумма иска составляет не менее 100 тысяч рублей.

В марте родители девятилетней студентки МГУ опубликовали открытое обращение к ректору вуза Виктору Садовничему, в котором заявили, что факультет неоднократно публиковал огромное количество клеветы в отношении девочки и ее частной жизни.