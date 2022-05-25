Южнокорейская компания отказалась строить танкеры для российской компании

«Ъ» сообщил, что DSME расторгла контракт на строительство танкеров Arc7 для «Арктик СПГ-2»

Южнокорейская судостроительная компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) расторгла контракт на строительство трех СПГ-танкеров по заказу «Совкомфлота». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные издания TradeWinds и источники.

При этом сама верфь не уточняет имя контрагента, однако отмечает, что речь идет о европейском судовладельце. Данное решение принято из-за просрочки платежа по контракту со стороны российской судоходной компании. Предположительно, это произошло из-за проблем с проведением платежей, поскольку компания попала под западные антироссийские санкции из-за военной спецоперации России на Украине. Как сообщил источник «Ъ», платеж не был произведен в установленные сроки только по одному танкеру, однако DSME намерена расторгнуть контракт полностью.

Уточняется, что газовозы Arc7 были заказаны для проекта компании «Новатэк» «Арктик СПГ-2» по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа на Гыданском полуострове. Планировалось, что компания получит танкеры в феврале, апреле и июле 2023 года. Общая стоимость контракта составила 872 миллиона долларов.

Танкеры ледового класса Arc7 в настоящее время также строит и российский завод «Звезда». Отличительной особенностью танкеров-газовозов является наличие системы хранения СПГ мембранного типа Mark III. Кроме того, конструкция судна-газовоза позволяет самостоятельно преодолевать лед толщиной более 2 метров.