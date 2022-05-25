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МИД России призвал освободить задержанного в Сиднее атамана Бойкова

МИД счел неоправданным задержание атамана Бойкова в Сиднее и потребовал освободить его

Фото: Globallookpress.com

Задержание в Сиднее гражданина России, атамана Забайкальского казачества Семена Бойкова является неоправданным и он должен быть освобожден. С таким призывом на брифинге выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, трансляция доступна на YouTube-канале министерства.

«Мы усматриваем в данном случае явное желание наказать активного соотечественника, а это служит еще одним примером двойных стандартов, предвзятого отношения к тем, кто пользуется правом на свободное изложение своих взглядов, которые не совпадают с доминирующим сейчас в Австралии русофобским мейнстримом», — отметила дипломат.

Захарова подчеркнула, что российская сторона требует скорейшего освобождения россиянина и «прекращения его преследования со стороны австралийского репрессивного аппарата». По ее словам, Бойкову вменяют нарушение судебного предписания о неразглашении конфиденциальной информации.

«Это связано с тем, что в одном из своих выступлений на предвыборном митинге в поддержку независимых политиков он привел конкретный факт назначения местными властями символической меры пресечения человеку, обвиняемому в растлении малолетних», — пояснила она.

Дипломат указала, что гражданину России отказали в освобождении под залог. «Такая демонстративная жесткость и даже жестокость является совершенно неоправданной и посылает неправильный сигнал общественности, ведь в места предварительного содержания или лечения надо как раз отправлять тех, кто был уличен в насилии над несовершеннолетними, а отнюдь не тех, кто их разоблачает», — заключила Захарова.

Ранее издание «Царьград» сообщило, что в Сиднее был задержан атаман Посольского Австралийского отдела Забайкальского казачьего войска Семен Бойков. Представители официальных структур предъявили ему обвинение в нарушении приказа о неразглашении судебных сведений и помощи в подстрекательстве к преступлению.

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Виктория Кондратьева
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