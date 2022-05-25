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Россиянам предсказали подорожание бургеров

Эксперт предсказал подорожание бургеров в заведениях, которые заменят «Макдоналдс»

Фото: Ilya Mashkov / Unsplash

Цены на бургеры могут вырасти в заведениях, которые заменят ушедший с российского рынка «Макдоналдс», предсказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, передает ТАСС.

Подорожание бургеров может произойти из-за изменения условий аренды. Раньше «Макдоналдсу» в торговом центре давали беспрецедентные условия захода, он был как якорный арендатор. «Представители торгового центра могут сказать, что договоренности были с «Макдоналдсом», а не с новой компанией, теперь условия аренды будут иные, не 3 процента, а, к примеру, 20 процентов. Соответственно, экономическая модель меняется, цена на бургер тоже возрастет и конкурентное преимущество вот этой новой компании пропадет», — пояснил Бухаров.

«Макдоналдс» остановил работу почти всех своих ресторанов в России 14 марта. Спустя два месяца, 16 мая, было объявлено о продаже российского отделения бизнесмену Александру Говору, который развивал по франшизе 25 ресторанов сети. Ориентировочно рестораны смогут начать работать в середине июня.

При этом сеть будет под новым логотипом и с новой символикой, без традиционной буквы «М».

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Платон Щукин
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