Ольга Бузова преподнесла Филиппу Киркорову кружева и красную помаду

Певица Бузова преподнесла Киркорову приглашение на концерт в виде кружевной маски

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова преподнесла поп-исполнителю Филиппу Киркорову приглашение на концерт в виде необычного подарка. Своими впечатлениями он поделился в сторис на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном видео артист показал коробку черного цвета, на которой было выгравировано приглашение на концерт Бузовой. В кадре Киркоров продемонстрировал содержимое бокса: в нем лежали красная помада, кружевная маскарадная маска и диск с альбомом исполнительницы.

«В лучших традициях Ольги Бузовой», — заявил певец в сторис, примеряя при этом маску и рассматривая подаренную ему помаду.

Уже известно, что сольное выступление знаменитости состоится 4 июня в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

В январе Ольга Бузова также подарила гостям на своем дне рождения набор для утреннего похмелья. Праздник состоялся в ресторане Red Fox в Сочи. В коробке находились минеральная вода «Боржоми», шипучие таблетки от головной боли и маленькая бутылка игристого вина JP Chenet стоимостью 436 рублей.