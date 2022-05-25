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Ольга Бузова преподнесла Филиппу Киркорову кружева и красную помаду

Певица Бузова преподнесла Киркорову приглашение на концерт в виде кружевной маски

Кадр: @fkirkorov

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова преподнесла поп-исполнителю Филиппу Киркорову приглашение на концерт в виде необычного подарка. Своими впечатлениями он поделился в сторис на своей странице в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На опубликованном видео артист показал коробку черного цвета, на которой было выгравировано приглашение на концерт Бузовой. В кадре Киркоров продемонстрировал содержимое бокса: в нем лежали красная помада, кружевная маскарадная маска и диск с альбомом исполнительницы.

«В лучших традициях Ольги Бузовой», — заявил певец в сторис, примеряя при этом маску и рассматривая подаренную ему помаду.

Уже известно, что сольное выступление знаменитости состоится 4 июня в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве.

В январе Ольга Бузова также подарила гостям на своем дне рождения набор для утреннего похмелья. Праздник состоялся в ресторане Red Fox в Сочи. В коробке находились минеральная вода «Боржоми», шипучие таблетки от головной боли и маленькая бутылка игристого вина JP Chenet стоимостью 436 рублей.

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Мария Винар
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Ольга Бузова преподнесла Филиппу Киркорову кружева и красную помаду
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