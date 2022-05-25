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Marks & Spencer уйдет с российского рынка

Британский бренд Marks & Spencer уйдет c российского рынка на фоне ситуации на Украине

Фото: Belinda Jiao / globallookpress.com

Британский производитель одежды Marks & Spencer полностью уйдет c российского рынка на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет ТАСС.

Известно, что компания временно приостановила поставки товаров в магазины на территории России еще в начале марта. Владельцем ООО «Марка Рус» (оператор магазинов бренда Marks & Spencer в РФ) является Retail International Holding B.V., зарегистрированное в Нидерландах, и два физлица, один из которых — гражданин Турции.

Ранее также появилась информация о том, что немецкий производитель одежды Hugo Boss прекратит работу в России на неопределенный срок. О таком же решении объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

Кроме того, в марте о приостановке продаж продукции российским покупателям сообщили и зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. Аналогичная ситуация произошла с модными брендами Hermes, Louis Vuitton, Mango, Asos, Nike, а также Adidas, Puma и другими крупными компаниями.

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Майя Пономаренко
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