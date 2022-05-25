Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США не продлили отсрочку санкций против компании российского миллиардера

Минфин США не продлил отсрочку санкций против группы ГАЗ Олега Дерипаски
Олег Дерипаска

Олег Дерипаска. Фото: Андрей Самсонов / ТАСС

Минфин США не выпустил новую генеральную лицензию, предполагающую отсрочку санкций против автомобильной группы ГАЗ Олега Дерипаски. Об этом говорится на сайте ведомства.

Действие прошлой лицензии закончилось утром 25 мая. Американский Минфин в конце января сократил срок лицензий, выдаваемых компании российского миллиардера, с одного года до 90 дней. Тогда лицензию продлили до 26 апреля, а после выдали еще на месяц.

Материалы по теме:
Крипта в законе. Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
Крипта в законе.Украина легализовала криптовалюты. Почему это может перевернуть ее экономику?
28 марта 2022
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022

США ввели санкции против группы ГАЗ, Дерипаски и других фирм предпринимателя в 2018 году. Однако Минфин страны более четырех лет выпускал краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению.

Однако остальные компании и сам миллиардер остались под санкциями. В июне 2021 года суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции. Бизнесмен заявил о предвзятости американских властей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин упростил выдачу гражданства жителям двух областей Украины
Из порта Мариуполя вышли пять иностранных судов
Стало известно о желании россиян отправиться за границу ради шопинга
Еврокомиссия предложила считать обход санкций преступлением на уровне ЕС
Суд отклонил жалобу на решение о заочном аресте Невзорова
Лукашенко назвал причины стрельбы в техасской школе
Матвиенко высказалась об идее ограничений для противников спецоперации
Сексолог предупредил о сомнительном комплименте мужчине в постели
Латвии предсказали войну в случае поражения Украины
Российские «Подсолнухи» смогут прикрыть акваторию Черного моря
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.