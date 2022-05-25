США не продлили отсрочку санкций против компании российского миллиардера

Минфин США не продлил отсрочку санкций против группы ГАЗ Олега Дерипаски

Минфин США не выпустил новую генеральную лицензию, предполагающую отсрочку санкций против автомобильной группы ГАЗ Олега Дерипаски. Об этом говорится на сайте ведомства.

Действие прошлой лицензии закончилось утром 25 мая. Американский Минфин в конце января сократил срок лицензий, выдаваемых компании российского миллиардера, с одного года до 90 дней. Тогда лицензию продлили до 26 апреля, а после выдали еще на месяц.

США ввели санкции против группы ГАЗ, Дерипаски и других фирм предпринимателя в 2018 году. Однако Минфин страны более четырех лет выпускал краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам. В январе 2019-го ограничения против компаний En+, «Русал» и «Евросибэнерго» были сняты благодаря достигнутому с американским Минфином соглашению.

Однако остальные компании и сам миллиардер остались под санкциями. В июне 2021 года суд в США отказал Дерипаске в иске с требованием отменить введенные против него американские санкции. Бизнесмен заявил о предвзятости американских властей.