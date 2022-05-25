Диетолог опровергла миф о пользе некоторых диетических хлебцев

Диетолог Соломатина: некоторые диетические хлебцы могут вызвать скачки глюкозы в крови

Диетолог Елена Соломатина опровергла миф о пользе некоторых диетических хлебцев: по ее словам, зачастую под упаковкой скрывается «подделка», которая может лишь навредить организму. Об этом сообщает NEWS.RU.

Соломатина напомнила, что некоторые бренды продают товар, который лишь называется хлебцами, но по сути ими не является. По ее словам, настоящие диетические хлебцы сделаны из цельного зерна, и после их употребления у человека не будет повышаться уровень глюкозы в крови. Такой продукт правда может помочь похудеть, но в основном преддиабетикам с инсулинорезистентностью.

В подделках же, отметила она, почти нет отрубей, но много сахара или его аналогов. Соломатина призвала внимательно изучать состав продукта перед покупкой: если в начале не отруби, а что-то вроде «глюкозного сиропа», лучше выбрать что-то другое, так как этот продукт может вызвать скачки глюкозы в крови.

Однако увлекаться настоящими хлебцами диетолог тоже не рекомендует из-за их высокой калорийности. «Раз написано диетический — значит, будем худеть. Нет, конечно! Калорийность все равно достаточно высокая, она остается такая же и никуда не девается. Просто калорийность выдается порционно, то есть человек долгое время чувствует себя работоспособным и не захочет быстро есть, в отличие от белой булки», — уточнила Соломатина.

Ранее эксперты назвали убивающий кишечник продукт. Согласно недавнему исследованию, искусственные подсластители не настолько полезны для организма, как принято было считать и вполне способны разрушить кишечник.