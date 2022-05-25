Эксперты назвали убивающий кишечник продукт

ETNT: искусственные подсластители могут навредить здоровью кишечника

Согласно недавнему исследованию учёных из Кембриджа, результаты которого были опубликованы в журнале International Journal of Molecular Sciences, искусственные подсластители не настолько полезны для организма, как принято было считать. Издание ETNT, опираясь на научные данные, назвало убивающий кишечник продукт.

Исследователи предполагают, что искусственные подсластители могут нарушать баланс кишечной микробиоты, играть определенную роль в непереносимости глюкозы и даже повреждать слизистую оболочку кишечника, что приводит к синдрому дырявого кишечника.

Полученные в ходе недавнего эксперимента данные помогли выяснить, что искусственные подсластители действительно негативно отражаются на здоровье не только кишечника, но и всего организма в целом.

«Наши эксперименты впервые показали, что некоторые из подсластителей, наиболее часто встречающихся в пище и напитках — сахарин, сукралоза и аспартам — могут сделать кишечные бактерии патогенными (вызывающими болезни — прим. «Ленты.ру»). В результате это может спровоцировать их проникновение в кишечник и развитие инфекции, сепсиса или полиорганной недостаточности», — объяснил руководитель исследования, профессор Хавови Чичгер.

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