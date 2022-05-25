В ДНР отчитались о потерях украинской армии

Народная милиция ДНР отчиталась об уничтожении 39 бойцов ВСУ за сутки

Силы Донецкой народной республики за прошедшие сутки уничтожили 39 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Речь идет о временном промежутке с 24 по 25 мая. За этот срок украинская армия, по утверждению Народной милиции, также лишилась двух танков, полевого склада боеприпасов, одной боевой десантной машины и огневой позиции для самоходных артиллерийских установок.

Также донецким военнослужащим удалось захватить 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и две боевые машины пехоты.

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость три защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и восемь получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли в оперативное окружение Северодонецк. Пока бои ведутся преимущественно на окраинах города.