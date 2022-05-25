В ДНР отчитались о потерях украинской армии
Силы Донецкой народной республики за прошедшие сутки уничтожили 39 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Речь идет о временном промежутке с 24 по 25 мая. За этот срок украинская армия, по утверждению Народной милиции, также лишилась двух танков, полевого склада боеприпасов, одной боевой десантной машины и огневой позиции для самоходных артиллерийских установок.
Также донецким военнослужащим удалось захватить 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и две боевые машины пехоты.
«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость три защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и восемь получили ранения», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли в оперативное окружение Северодонецк. Пока бои ведутся преимущественно на окраинах города.