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В ДНР отчитались о потерях украинской армии

Народная милиция ДНР отчиталась об уничтожении 39 бойцов ВСУ за сутки

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики за прошедшие сутки уничтожили 39 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Речь идет о временном промежутке с 24 по 25 мая. За этот срок украинская армия, по утверждению Народной милиции, также лишилась двух танков, полевого склада боеприпасов, одной боевой десантной машины и огневой позиции для самоходных артиллерийских установок.

Также донецким военнослужащим удалось захватить 152-миллиметровую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и две боевые машины пехоты.

«С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость три защитника Донецкой народной республики погибли при исполнении воинского долга и восемь получили ранения», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Народная милиция ЛНР и Вооруженные силы России взяли в оперативное окружение Северодонецк. Пока бои ведутся преимущественно на окраинах города.

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Алевтина Запольская
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