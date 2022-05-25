Работодателям предложили доплачивать за наем беженцев

РБК: Минтруд предлагает доплачивать работодателям за наем беженцев и сокращенных россиян

Минтруд предложил доплачивать работодателям за наем беженцев и сокращенных россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на пояснительную записку к соответствующему проекту постановления правительства.

По задумке, программа субсидирования найма из Фонда социального страхования (ФСС) в 2022 году включит три новые категории работников: экстренно въехавшие в Россию беженцы из Украины, ДНР и ЛНР и лица без гражданства; лишившиеся работы вследствие ликвидации организации/ИП или сокращения численности штата россияне; работники, для которых ввели режим неполного рабочего времени, простой, временную приостановку работ или отпуск без сохранения зарплаты.

Ожидается, что расширенная программа коснется 15 тысяч беженцев и 60 тысяч находящихся под риском увольнения сограждан. Минэкономразвития, Минюст и ФСС поддерживают проект, Минфин выступает против.