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Предпринимателя и владельца автобуса осудят по делу о смертельном ДТП в Калмыкии

Бизнесмена из Дагестана осудят по делу о ДТП в Калмыкии, в котором погибли семь человек

Фото: СК РФ

В Калмыкии индивидуальный предприниматель из Дагестана и владелец автобуса предстанут перед судом по делу о смертельном ДТП в Яшкульском районе. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель управления Следственного комитета России (СКР) по республике Тамара Эльдеева.

Их обвиняют по статье 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») УК РФ. По данным следствия, бизнесмен и его знакомый знали о том, что автобус не включен в реестр транспортных средств, осуществляющих перевозки по лицензии, однако не обращали внимание на это нарушение. Помимо этого, обвиняемые игнорировали и то, что ремни безопасности в автобусе неисправны, состояние транспортного средства перед выездом не проверяется, а к работе допускаются водители, не прошедшие медосмотр перед рейсом.

23 октября прошлого года коммерсант направил автобус с 33 пассажирами по маршруту «МахачкалаСанкт-Петербург». В ночь на 24 октября на 246-м километре автодороги «АстраханьЭлистаСтаврополь» он столкнулся с КамАЗом. Это произошло из-за того, что в этот момент за рулем находился водитель, работавший по ненормированному графику и находившийся из-за этого в состоянии усталости и сниженного внимания, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате ДТП погибли семеро пассажиров, в том числе один ребенок, еще девять человек получили травмы различной степени тяжести.

В ходе следствия работники СКР допросили 50 свидетелей и потерпевших, провели 15 медицинских экспертиз и три автотехнические, что позволило изобличить обвиняемого. Расследование дела находилось на контроле у председателя СКР Александра Бастрыкина.

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Елизавета Новикова
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