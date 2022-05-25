Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Подсчитана выгода от владения электрокаром

Business Insider: электрокары дороже обычных машин, но владеть ими выгоднее

Фото: Kalashnikov Media / Globallookpress.com

Специалисты компании Energy Innovation and Technology сравнили стоимость владения электрокаром и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает издание Business Insider.

Аналитики фирмы подсчитали, что новые машины на электрической тяге стоят дороже, чем обычные автомобили с бензиновым двигателем. Однако в долгосрочной перспективе электромобили обходятся выгоднее, если учитывать ежемесячные платежи, техническое обслуживание, страховку и топливо.

Материалы по теме:
Microsoft представила Windows 11: новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Microsoft представила Windows 11:новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
24 июня 2021
Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
Нам бы их проблемыСмартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года
17 января 2021

Исследователи проанализировали стоимость владения шестью популярными марками электрокаров от Hyundai, Ford, Kia, Volvo и Nissan. Каждая модель сравнивалась с эквивалентным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания той же марки. Исследователи смоделировали расходы во всех 50 штатах США с учетом федеральных налоговых льгот и стоимости обслуживания. Оказалось, что, к примеру, годовая экономия от владения электрокаров Hyundai составила от 800 до 1400 долларов.

Эксперты отметили, что выгода от владения электромобилем становится очевиднее после того, как обладатель машины полностью выплатит кредит на авто. В этом случае машина на электрическом двигателе обходится на 1500-3000 долларов дешевле, чем аналогичный автомобиль с бензиновым двигателем.

Ранее опрошенные Reuters эксперты заявили, что умная зарядка поможет спасти от электромобилей энергетику, которая находится под угрозой из-за роста продаж электрокаров. Это снизит нагрузку на электросеть, позволит лучше использовать возобновляемые источники энергии и сэкономит деньги водителей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
На Украине рассказали о предложении Евросоюза отдать России территории
Тренер Бивола жестко ответил на критику украинца Гвоздика в адрес россиянина
41-летняя Жизель Бюндхен снялась в рекламе в облегающем боди и без макияжа
Премьер Японии попал в неловкую ситуацию на встрече с Байденом
Сербия заявила о невозможности ввести санкции против России
Мэр Мариуполя сообщил о стихийном захоронении в черте города
Политолог объяснил решение Венгрии ввести режим ЧП в стране
Разработана первая в мире тест-система для выявления оспы обезьян
В России начали дешеветь смартфоны и телевизоры
Телеканал «Пятница!» начал поиск мужчины мечты для Ивлеевой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.