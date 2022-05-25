Подсчитана выгода от владения электрокаром

Business Insider: электрокары дороже обычных машин, но владеть ими выгоднее

Специалисты компании Energy Innovation and Technology сравнили стоимость владения электрокаром и автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Об этом сообщает издание Business Insider.

Аналитики фирмы подсчитали, что новые машины на электрической тяге стоят дороже, чем обычные автомобили с бензиновым двигателем. Однако в долгосрочной перспективе электромобили обходятся выгоднее, если учитывать ежемесячные платежи, техническое обслуживание, страховку и топливо.

Исследователи проанализировали стоимость владения шестью популярными марками электрокаров от Hyundai, Ford, Kia, Volvo и Nissan. Каждая модель сравнивалась с эквивалентным автомобилем с двигателем внутреннего сгорания той же марки. Исследователи смоделировали расходы во всех 50 штатах США с учетом федеральных налоговых льгот и стоимости обслуживания. Оказалось, что, к примеру, годовая экономия от владения электрокаров Hyundai составила от 800 до 1400 долларов.

Эксперты отметили, что выгода от владения электромобилем становится очевиднее после того, как обладатель машины полностью выплатит кредит на авто. В этом случае машина на электрическом двигателе обходится на 1500-3000 долларов дешевле, чем аналогичный автомобиль с бензиновым двигателем.

Ранее опрошенные Reuters эксперты заявили, что умная зарядка поможет спасти от электромобилей энергетику, которая находится под угрозой из-за роста продаж электрокаров. Это снизит нагрузку на электросеть, позволит лучше использовать возобновляемые источники энергии и сэкономит деньги водителей.