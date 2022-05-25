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В Турции заявили о невозможности расширения НАТО без учета опасений Анкары

Советник Эрдогана Калын: не может быть речи о расширении НАТО без учета опасений Турции

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Представитель и главный советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын заявил о невозможности расширения НАТО и включения в состав альянса Швеции и Финляндии без учета опасений Анкары. Об этом он сказал в ходе пресс-конференции после переговоров с делегациями двух стран в турецкой столице, передает ТАСС.

«Была донесена четкая позиция о том, что без удовлетворения наших опасений ни о каком процессе [принятия Швеции и Финляндии в НАТО] не может быть речи», — отметил Калын по итогам мероприятия.

Также советник турецкого лидера добавил, что Швеция и Финляндия выразили понимание опасений Турции. «Мы им предоставили все факты», — уточнил он.

Ранее соратник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана по коалиции с правящей Партией справедливости и развития Девлет Бахчели допустил выход Турции из состава НАТО в том случае, если другие страны не примут во внимание ее возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в альянс. «Турция не в безвыходной ситуации, у нее есть варианты. Как жили мы с НАТО, так и без него проживем», — подчеркнул Бахчели.

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Варвара Кошечкина
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