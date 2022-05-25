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В Ереване произошли стычки между протестующими и спецназом

У здания Совбеза в Ереване произошли стычки между протестующими и спецназом

Фото: Stepan Poghosyan / Reuters

У здания Совета национальной безопасности в Ереване произошло несколько стычек между спецназом и протестующими. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает агентство РИА Новости.

По данным корреспондента, столкновения у участников акции начались с бойцами спецназа полиции в щитах и шлемах, которые блокировали входы в здание Совбеза, но позже к ним присоединились «черные береты». После нескольких коротких столкновений силовики взяли протестующих в кольцо, но не пошли в наступление.

Сообщается, что позднее часть спецназовцев и вовсе покинула территорию и уехала на полицейских машинах.

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24 мая стало известно, что участники оппозиционного движения «Сопротивление» заблокировали здание Министерства иностранных дел Армении. По мнению протестующих, министр иностранных дел «больше не обслуживает интересы Армении».

Армянская оппозиция устраивает акции протеста в Ереване и других городах страны уже несколько недель. Участники протестного движения считают, что политика правительства премьер-министра Никола Пашиняна угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

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Алевтина Запольская
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