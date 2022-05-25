В Ереване произошли стычки между протестующими и спецназом

У здания Совбеза в Ереване произошли стычки между протестующими и спецназом

У здания Совета национальной безопасности в Ереване произошло несколько стычек между спецназом и протестующими. Об этом со ссылкой на собственного корреспондента сообщает агентство РИА Новости.

По данным корреспондента, столкновения у участников акции начались с бойцами спецназа полиции в щитах и шлемах, которые блокировали входы в здание Совбеза, но позже к ним присоединились «черные береты». После нескольких коротких столкновений силовики взяли протестующих в кольцо, но не пошли в наступление.

Сообщается, что позднее часть спецназовцев и вовсе покинула территорию и уехала на полицейских машинах.

24 мая стало известно, что участники оппозиционного движения «Сопротивление» заблокировали здание Министерства иностранных дел Армении. По мнению протестующих, министр иностранных дел «больше не обслуживает интересы Армении».

Армянская оппозиция устраивает акции протеста в Ереване и других городах страны уже несколько недель. Участники протестного движения считают, что политика правительства премьер-министра Никола Пашиняна угрожает безопасности страны и непризнанной Нагорно-Карабахской республики.