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Молдавии предсказали срок вступления в ЕС

В ближайшие десятилетия Молдавию не примут в ЕС, считают в Европейском парламенте

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Молдавию не примут в Европейский союз (ЕС) в ближайшие 15-20 лет, заявил депутат Европейского парламента от Румынии Еужен Томак. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Томак при этом не исключил интеграции Молдавии и ЕС в экономической сфере. Однако он считает, что повысить шансы на членство в Европейском союзе может объединение страны с Румынией.

Объединение двух стран «остается самым безопасным и самым быстрым способом [интеграции в ЕС], который можно осуществить в любое время», заключил политик.

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти поддержат объединение с Румынией только при поддержке подавляющего большинства граждан. В России попытки Молдавии объединиться с соседней Румынией считают безуспешными.

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Алевтина Запольская
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