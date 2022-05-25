Окулист назвал плохое зрение симптомом смертельной болезни

Окулист Роберт Лейман: плохое зрение может быть одним из признаков опухоли мозга

Окулист, доктор медицинских наук, президент Американской оптометрической ассоциации Роберт Лейман назвал плохое зрение возможным симптомом смертельной болезни. Он отметил, что плохое зрение может быть одним из признаков опухоли мозга, сообщил портал «Доктор Питер» со ссылкой на врача.

«Глаза напрямую связаны с мозгом, более 80 процентов всей сенсорной информации проходит именно них, — конкретизировал Лейман. — Состояние глаз и сетчатки содержит ключи к диагностике неврологической функции». Одним из признаков того, что человеку необходимо обратиться к неврологу, Лейман назвал нечеткое зрение.

«Затуманенное зрение может быть вызвано дисфункцией бинокулярного зрения, некоторыми системными заболеваниями, а также по-настоящему грозными болезнями — опухолями головного мозга», — уточнил окулист.

Рассеянный склероз также может быть причиной потери четкости зрения. По данным портала WebMD, болезнь вызывает воспаление, а затем и неврит зрительного нерва.

Двоение в глазах и снижение остроты зрения, в том числе периферического, также сигнализирует о проблемах с неврологией. «Такие симптомы не всегда ярко проявляются. Обычно они могут включать двоение в глазах, неспособность проследить за предметом взглядом, трудности с быстрым переводом взгляда с одной точки на другую, размытое зрение вблизи, повышенную чувствительность к свету», — добавил эксперт.

Резкое падение зрения также может возникнуть при отслойке сетчатки, при развитии болезни Альцгеймера. «У многих людей с болезнью Альцгеймера критически ухудшается зрение, но физически с их глазами все в порядке. Просто их мозг не полностью обрабатывает визуальную информацию», — пояснила в научной работе сотрудник Национального учебно-исследовательского центра Университета Миссисипи Кендра Фэрроу.

При возникших проблемах со зрением и при появлении боли при движении глазами, врачи рекомендуют срочно обращаться не только к офтальмологу, но и к неврологу.

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