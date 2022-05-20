Россиянам рассказали о трех самых важных медицинских исследованиях

Терапевт Кузьменко счел исследования на сахар, холестерин и давление главными после 40 лет

Чтобы проверить состояние здоровья, проще всего пройти диспансеризацию. Она включает в себя все главные исследования организма. Но достаточно ежегодно проводить всего три самые важные процедуры, чтобы убедиться в отсутствии рисков. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал врач-терапевт Филипп Кузьменко.

Частота исследований

По мнению специалиста, не стоит проводить чрезмерно много исследований, чтобы получить представление о состоянии своего организма.

Те люди, которые регулярно обследуются, статистически дольше не живут Филипп Кузьменко врач-терапевт

«В медицине существует такое понятие, как диспансеризация, в котором все эти показатели прописаны. Можно доверять ей. Для каждого возраста там рекомендовано сдавать различные анализы, различные исследования и делать ее согласно возрасту. Сверх этого людям, в принципе, делать что-то необязательно. Доказано, что это не увеличивает продолжительность жизни» — сказал он.

Уделять наиболее пристальное внимание здоровью и регулярно обследоваться необходимо с 40 лет, уверен доктор Кузьменко.

«Так называемые таблицы сердечно-сосудистого риска, где врачи оценивают вероятность сосудистых катастроф в ближайшие пять-десять лет, начинаются с 40 лет. До 40 лет достаточно просто следить за своим давлением», — объяснил терапевт.

Три важных исследования

Самый простой минимум «для ленивых» — это контроль за уровнем сахара в крови, холестерином и давлением, считает специалист

«Артериальное давление каждый человек у себя должен знать и ежегодно его изменять. Если оно повышается, это гипертоническая болезнь, но она сейчас лечится, поэтому этот фактор риска сейчас очень просто убрать. Во-вторых, это сахар. Повышение сахара в крови — это, как правило, диабет второго типа. Соответственно, диабет очень сильно подтачивает здоровье, особенно сосуды глаз, почек и сердца. И нужно проверять холестерин, делать липидограмму. Есть фракция полезных жиров и фракция вредных. Нужно смотреть по фракциям, а в зависимости от результата людям обычно назначаются статины (препараты для снижения уровня холестерина — прим. «Ленты.ру»), которые продлевают жизнь», — рассказал Филипп Кузьменко.

Он уверен, что контроль за этими показателями должен уберечь от осложнений, которые появляются с такими заболеваниями, как атеросклероз, гипертоническая болезнь и сахарный диабет. Если каждый человек будет знать свое давление, держать уровень холестерина в пределах нормы и не страдать сахарным диабетом при этом, он проживет дольше, чем обычный пациент с такими патологиями. По всем остальным жалобам терапевт рекомендует консультироваться с врачом.

Дополнительно мужчины и женщины могут посещать врачей для исключения риска половых заболеваний, отметил специалист.

«Мужчинам нужно сдавать анализ на простатический специфический антиген (ПСА). Это гормон предстательной железы, который повышается при положительной аденоме предстательной железы, а ею часто страдают мужчины после 40 лет. Женщинам нужно раз в год посещать гинеколога для профилактики миомы», — заключил доктор Кузьменко.

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