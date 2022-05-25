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Фестиваль воздушных шаров пройдет в честь 100-летия Карачаево-Черкесии

В Карачаево-Черкесии пройдет фестиваль воздушных шаров в честь 100-летия республики

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Карачаево-Черкесии проведут фестиваль воздушных шаров, который соберет свыше 100 тысяч зрителей. Об этом сообщает ТАСС.

Мероприятие приурочат к к празднованию 100-летия региона. Ожидается, что участие в фестивале примут 200 человек из различных регионов России.

По словам министра туризма и курортов КЧР Расула Текеева, к юбилею республики ожидаются и другие интересные мероприятия. «Конкурс на создание лучшего рисунка в стиле граффити, фестиваль кавказской кухни "Кунак", который мы с коллегами планируем провести в Архызе», — перечислил он.

В регионе в этом году также планируют провести чемпионат России по маунтинбайку и гастрономический фестиваль «Праздник айрана», который состоится на территории туркомплекса «Медовые водопады». Министр сообщил, что в летнем туристическом сезоне в регионе будут открыты 83 горно-пешеходных и авто-мототурмаршрута, которые ведут к природным достопримечательностям республики, а также палаточный городок, конный прокат, альпинистские лагеря и веревочные парки.

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Варвара Кошечкина
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