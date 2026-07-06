Звезды сериала «Бригада» не пришли на похороны Александра Высоковского

Mash: Актеры сериала «Бригада» не присутствовали на похоронах Александра Высоковского

На похоронах актера Александра Высоковского не присутствовали его коллеги по сериалу «Бригада». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Прощание с Высоковским состоялось 5 июля, на церемонию прибыли родственники и друзья артиста. Отмечается, что на похоронах не было представителей шоу-бизнеса, включая Сергея Безрукова, Дмитрия Дюжева, Павла Майкова и Владимира Вдовиченкова, сыгравших в популярном сериале вместе с Александром.

О смерти Александра Высоковского сообщалось 1 июля. Артист отправился на рыбалку вместе с 17-летним сыном, но в какой-то момент пропал из виду. Позже его тело нашли в реке Оке в Московской области.

Актер прославился благодаря роли в «Бригаде» — он сыграл охранника Саши Белого, бывшего спецназовца Максима Карельского, который по сценарию был внедрен в его окружение и расправился с Космосом, Пчелой и Филом. В «Бумере» Высоковский сыграл полицейского. Также снимался в сериалах «Марш Турецкого», «Ундина», Next, «Петр Первый».