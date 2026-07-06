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14:54, 6 июля 2026Интернет и СМИ

Симоньян простила осужденных за покушение на нее

Глава RT Маргарита Симоньян заявила, что простила тех, кто совершил на нее покушение
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что простила преступников, совершивших на нее покушение в 2023 году. Ее слова приводит RT.

«Я не держу зла ни на кого, я их простила сразу. Если есть маленькие дети, или пожилые родители остались, или кто-то, кому нужна помощь, — я помогу», — заявила медиаменеджер.

3 июля стало известно, что военный суд приговорил к 25 годам тюрьмы основного фигуранта уголовного дела о покушении на Симоньян — Михаила Балашова. Помимо него на скамье подсудимых оказались 12 человек, среди них есть несовершеннолетние. Им назначили наказание в виде лишения свободы сроками от шести до 20 лет.

Преступники планировали покушение на Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак летом 2023 года. Его удалось предотвратить. Исполнителями стали участники организации National Socialism/White Power (признана Верховным судом РФ террористической организацией и запрещена), которую Балашов создал в 2022 году. В ходе следствия совершившие покушения сознались, что выполняли задание Службы безопасности Украины (СБУ). Они добавили, что СБУ обещала заплатить по 1,5 миллиона рублей каждому из преступников.

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