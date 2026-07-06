Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:52, 6 июля 2026Мир

Европа испугалась «неприятных сюрпризов» Трампа в отношении НАТО

Bloomberg: Европейские союзники США готовятся к неприятным сюрпризам на саммите НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stevo Vasiljevic / Reuters

Европейские союзники США готовятся к неприятным сюрпризам на саммите НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент [США] Дональд Трамп все еще болезненно относится к нежеланию Европы поддержать его войну в Иране и задается вопросом, почему США должны продолжать защищать континент, если союзники не отвечают взаимностью и не поддерживают американские интересы», — говорится в материале.

Как отмечает издание, маловероятно, что Трамп сможет в одностороннем порядке выйти из военного альянса, который защищал европейские демократии на протяжении всего периода «холодной войны» и после нее.

Уточняется, что в европейских столицах опасаются, что Трамп сократит военное присутствие США в регионе быстрее, чем они смогут восстановить свои собственные истощенные вооруженные силы, оставив их в крайне уязвимом положении перед Россией.

Ранее стало известно, что европейские союзники по НАТО начали пересматривать подход к военному сотрудничеству с Турцией на фоне сомнений в приверженности Трампа коллективной обороне альянса. Отмечается, что несмотря на ряд разногласий с Анкарой, страны Европы все чаще рассматривают Турцию как ключевого партнера в сфере безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Чечне выдвинули кандидата на пост главы республики

    В России анонсировали увеличение интенсивности ударов по объектам на Украине

    На Москву обрушится гроза

    Звезды сериала «Бригада» не пришли на похороны Александра Высоковского

    Симоньян простила осужденных за покушение на нее

    Европа испугалась «неприятных сюрпризов» Трампа в отношении НАТО

    НАСА рассказало о планах освоения Луны

    Раскрыта роль Британии в атаке на Севастополь и Киево-Печерскую лавру

    В сети появились подробности роскошной свадьбы Тейлор Свифт

    Уточнен статус матери погибшей пятилетней россиянки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok