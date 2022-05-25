Названы последствия отказа Германии от российских нефти и газа

NZZ: ФРГ станет зависима от китайских электрогенераторов при отказе от газа и нефти из РФ

Отказ Германии от российских нефти и газа приведет ее к зависимости от поставок китайских солнечных и ветряных электрогенераторов. Последствия отказа от газа и нефти из России назвал обозреватель швейцарской газеты Neue Zurcher Zeitung (NZZ) Вольфганг Бок.

Журналист раскритиковал власти Германии за приверженность планам полного отказа от атомных электростанций. «Поспешный отказ Германии как от атомной, так и от угольной энергетики практически толкнул ее в объятия России», — подчеркнул он.

Бок считает, что Берлин ошибся, сделав ставку на газовую генерацию как временное решение при переходе к солнечным и ветряным станциям и резервные мощности на случай нехватки электричества. Он скептически отнесся к планам заменить газ из России катарским СПГ.

По его мнению, идея замещения газа водородом является несостоятельной из-за высоких затрат электроэнергии на его производство.

Обозреватель подчеркнул, что производство солнечных панелей и ветряных генераторов в ФРГ находится в упадке из-за демпинга китайских производителей. «Германия скатывается из одной зависимости в другую: "зеленая" и свободная от углекислого газа экономика невозможна без массового импорта из Китая», — отметил Бок.

Ранее сообщалось, что Германия хочет вернуть электростанции, работающие на угле и нефти, если Россия прекратит поставки природного газа в страну. Bloomberg ознакомился с чрезвычайным указом, который был утвержден главой Минэкономики Германии Робертом Хабеком.

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