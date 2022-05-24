В Германии нашли способ продолжать работу без российского газа

Bloomberg: Минэкономики ФРГ утвердило чрезвычайный указ на случай нехватки газа из России

Германия планирует вернуть электростанции, работающие на угле и нефти, если Россия прекратит поставки природного газа в страну. Об этом пишет Bloomberg.

Издание ознакомилось с чрезвычайным указом, который утвердил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Согласно новому указу, в случае нехватки газа из РФ правительство имеет право вернуть угольные предприятия к работе на срок до полугода без одобрения парламента. Найденный способ продолжать деятельность заводов будет одобрен даже при угрозе увеличения выбросов углекислого газа, против которых борется немецкое правительство, в том числе коалиция канцлера Олафа Шольца, в которую входит партия «Зеленые».

Немецкие коммунальные предприятия уже заявили, что могут предоставить заводы в случае необходимости. Например, немецкий энергоконцерн Uniper сообщил о возможности направить до трех гигаватт угольной электроэнергии для повышения надежности поставок. Немецкая энергетическая компания RWE AG заявила, что изучает, какие электростанции можно снова включить в работу.

Ранее Хабек рассказал, что Германия достигла успехов в вопросе отказа от российского газа — зависимость сократилась на 20 процентов, а к концу 2022 года заработают два плавучих терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ). Он добавил, что избавление Германии от зависимости от российского газа «продлится еще немного».