Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Германии нашли способ продолжать работу без российского газа

Bloomberg: Минэкономики ФРГ утвердило чрезвычайный указ на случай нехватки газа из России

Фото: Martin Meissner / AP

Германия планирует вернуть электростанции, работающие на угле и нефти, если Россия прекратит поставки природного газа в страну. Об этом пишет Bloomberg.

Издание ознакомилось с чрезвычайным указом, который утвердил глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек. Согласно новому указу, в случае нехватки газа из РФ правительство имеет право вернуть угольные предприятия к работе на срок до полугода без одобрения парламента. Найденный способ продолжать деятельность заводов будет одобрен даже при угрозе увеличения выбросов углекислого газа, против которых борется немецкое правительство, в том числе коалиция канцлера Олафа Шольца, в которую входит партия «Зеленые».

Материалы по теме:
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта 2022
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
Шестой пакет санкций ЕС включит в себя отказ от нефти из России за полгода
4 мая 2022

Немецкие коммунальные предприятия уже заявили, что могут предоставить заводы в случае необходимости. Например, немецкий энергоконцерн Uniper сообщил о возможности направить до трех гигаватт угольной электроэнергии для повышения надежности поставок. Немецкая энергетическая компания RWE AG заявила, что изучает, какие электростанции можно снова включить в работу.

Ранее Хабек рассказал, что Германия достигла успехов в вопросе отказа от российского газа — зависимость сократилась на 20 процентов, а к концу 2022 года заработают два плавучих терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ). Он добавил, что избавление Германии от зависимости от российского газа «продлится еще немного».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подготовке в США исторического соглашения на Ближнем Востоке
«Одноклассники» обновили популярный сервис
Пожаловавшихся на низкий боевой дух солдат ВСУ отправили в СИЗО за дезертирство
Россияне назвали главные причины стресса за последние месяцы
На Украине избили музыканта за песни на русском языке
Теннисист-чемпион из США объяснил ошибочность недопуска россиян до Уимблдона
Российский экспорт нефти по морю не пострадал от новых санкций
В ДНР возбудили дело против лидера украинской радикальной организации
Французский генерал оценил успехи России на Украине
Назван срок возвращения Starliner на Землю
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.