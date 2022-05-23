Германия рассказала об успехах в вопросе отказа от российского газа

Глава Минэкономики ФРГ Хабек рассказал о прогрессе в вопросе отказа от российского газа

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек рассказал, что страна достигла успехов в вопросе отказа от российского газа — зависимость сократилась на 20 процентов, а к концу 2022 года заработают два плавучих терминала для приема сжиженного природного газа (СПГ). Его слова в прямом эфире радиостанции Deutschlandfunk приводит РИА Новости.

«Прогресс есть. Мы сократили зависимость от газа из России с 55 процентов перед началом войны до 35 процентов. Если все пойдет хорошо, к Рождеству или к концу года мы получим два терминала СПГ, это плавучие [терминалы]. Хранилища наполняются медленно, но уверенно», — подчеркнул Хабек.

Он добавил, что избавление Германии от зависимости от российского газа «продлится еще немного».

В мае Берлин заявил немецким импортерам газа, что они могут открывать счета в рублях для оплаты за российский газ без нарушения санкции, которые были введены против России. ФРГ действовала в данном вопросе в тесной координации с ЕС. Аналогичным образом поступила и Италия.

Кроме того, в рамках кампании по декарбонизации экономики Германии министерство экономики и защиты климата предложило постепенно ликвидировать газовую сеть в стране. Статс-секретарь ведомства Патрик Грайхен попросил представителей коммунальных хозяйств ФРГ спланировать работу по демонтажу газовой сети. Он также выразил уверенность, что в 2045 году газа в сетях больше не будет.