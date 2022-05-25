Германия отменит коронавирусные ограничения для туристов на въезд в страну

Германия с 1 июня полностью отменит ограничения на въезд

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах намерен смягчить правила въезда в Германию — с 1 июня коронавирусные ограничения для туристов будут полностью отменены. Об этом сообщает Tagesschau.

По словам политика, шагом к решению о послаблениях стало снижение числа случаев заболевания коронавирусом. «До конца августа мы приостанавливаем действие правила 3G [привит, переболел, или сдал тест на COVID-19 — прим. «Ленты.ру»] о въезде», — заявил Лаутербах.

Так, с 1 июня туристам больше не придется предъявлять сертификат вакцинации, ПЦР-тест или справку о перенесенном заболевании.

Ранее в мае россияне назвали самую желанную страну для путешествий. Так, если бы были отменены все коронавирусные, санкционные и прочие ограничения, а транспортное сообщение России со всеми странами мира было бы открыто, большинство туристов отправились бы в Италию. На втором месте идет Турция, на третьем — Франция. Далее по популярности следуют Китай, Египет, Германия, Япония, Испания, Таиланд, США, Индия, ОАЭ и Греция.