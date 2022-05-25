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Российские следователи обвинили гражданку Австралии в развращении дочери

В Ленобласти 30-летнюю гражданку Австралии обвинили в развращении девятилетней дочери

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

В Ленинградской области 30-летнюю гражданку Австралии обвинили в развращении девятилетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, иностранка, придерживаясь нетрадиционных семейных ценностей, неоднократно причиняла ребенку моральные и физические страдания. Отмечается, что у девочки есть гражданство России и Австралии, сейчас она вместе с отцом проживает под Санкт-Петербургом.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Сергею Сазину предоставить доклад о ходе расследования дела и решении суда об определении места жительства ребенка с матерью, а также передать все материала дела в Главное следственное управление.

5 мая в Туле суд приговорил к семи годам экс-полицейского за развращение несовершеннолетних девочек.

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Елизавета Новикова
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