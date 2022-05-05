Российского полицейского посадили на семь лет за совращение девочек

В Туле суд приговорил к 7 годам экс-полицейского за развращение несовершеннолетних девочек

В Туле суд вынес приговор бывшему сотруднику полиции за развращение несовершеннолетних и незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

32-летнего подсудимого признали виновным по статьям 135 УК РФ («Развратные действия»), 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»), 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста), 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни») и 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия и боеприпасов»). Он получил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима.

Суд установил, что экс-полицейский через соцсеть «ВКонтакте» переписывался с девочками, побуждая их отправлять ему свои обнаженные фотографии. В сентябре 2020 года он шантажировал несовершеннолетнюю, понуждая к сексу с ним, а затем распространил сведения о ее частной жизни.

В апреле 2021 года мужчина вступил в половые сношения с потерпевшей, не достигшей 18-летнего возраста. В июле 2021 года во время обыска у него в квартире было найдено оружие с боеприпасами без разрешения.