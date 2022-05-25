Ректор российского вуза высказался об отмене Болонской системы

Ректор ЛИ имени Горького Варламов призвал продуманно отказываться от Болонской системы

Решение о переходе на новую образовательную систему в вузах должно приниматься тщательно и разумно консенсусом ректоров и Минобрнауки. Не должно быть такого, чтобы к 1 сентября все высшие учебные заведения должны будут отказаться от Болонской системы. Так оценил предложение министерства ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов. В беседе с «Лентой.ру» он напомнил о качественном советском образовании.

«Идеологический соус»

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил о намерении России выйти из Болонской системы образования. Он также сообщил о планах разработать свою систему образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики, а также максимальное пространство возможностей для студентов.

«Я в принципе никогда не был поклонником Болонской системы и всегда выступал против перехода на бакалавриат и магистратуру, против введения ЕГЭ. Потому что у нас была достаточно разумная и сбалансированная система образования, которую можно было как-то улучшить, но радикально ее менять не стоило», — сказал Варламов.

Что было хорошее при Советском Союзе, то это система образования Алексей Варламов ректор Литературного института имени Горького

При этом Варламов считает, что смена системы образования должна быть тщательно обдумана, чтобы такое серьезное решение не погубило высшее образование.

Я боюсь, что если мы сегодня будем быстро и неразумно крушить ее, то мы только наломаем дров Алексей Варламов ректор Литературного института имени Горького

«Не люблю, когда очень серьезные, глубокие решения принимаются под каким-то идеологическим соусом, когда они диктуются политической конъюнктурой, а затрагивают интересы миллионов людей. Если и делать, то это не должно быть революционным действием», — заявил он.

Решение консенсуса

Варламов убежден, что вопрос о смене системы образования должен приниматься консенсусом ректоров вузов и Минобрнауки.

«Это вопрос, который следует тщательно изучить в экспертном сообществе. Надо услышать, что говорят об этом ректоры ведущих вузов. В любом случае это не должно быть решение, что к 1 сентября или к какой-то дате все переходим на новую систему, рвем все контакты и меняем все программы», — заключил ректор.

Главное, чтобы здесь не было никаких революций, а было тщательное и разумное обсуждение Алексей Варламов ректор Литературного института имени Горького

Ранее к отказу от Болонской системы призвал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он также отметил, что России необходимо начать использовать свой опыт подготовки специалистов. По мнению Патрушева, сейчас российских студентов и преподавателей буквально «выдавливают из западной научно-образовательной сферы».

Россия присоединилась к Болонскому образовательному процессу в 2003 году. В его основе заложена двухуровневая система образования — бакалавриат и магистратура. В свою очередь российская система образования, помимо бакалавриата и магистратуры, ведет подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ пять-шесть лет.