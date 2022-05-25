Nikkei: производство iPhone 14 сорвали из-за коронавирусных ограничений в Китае

Китайские партнеры Apple отстали от графика производства iPhone 14 из-за коронавирусных ограничений в регионе. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Как стало известно инсайдерам, разработка по крайней мере одного из новых флагманских телефонов серии iPhone 14 остановилась из-за введения очередного карантина в Китае. Apple попросила поставщиков ускорить разработку продукта, чтобы наверстать упущенное время. В противном случае партнеры компании могут не успеть произвести необходимое количество смартфонов к осени.

«Сложно наверстать упущенное. Apple и ее поставщики работают круглосуточно, чтобы ускорить разработку», — заявил топ-менеджер одного из партнеров американской компании. Ответственность за срыв производства несут непосредственно ключевые поставщики Foxconn и Pegatron.

Как сообщили информированные источники, в настоящий момент четыре новых iPhone находятся на стадии инженерных испытаний. Из-за карантина разработка одной из моделей отстает от обычного графика примерно на три недели. Впрочем, у компании остается время, чтобы запустить производство смартфонов iPhone 14 к концу лета или в начале осени.

«В настоящее время мы не считаем, что задержка повлияет на график запуска продукта, но нам нужно внимательно следить за тем, есть ли какие-то скрытые и долгосрочные последствия», — заявил аналитик Isaiah Research Эдди Хан.

В конце мая источники издания The Wall Street Journal сообщили, что Apple собирается увеличить производство техники за пределами Китая. В качестве основной причины инсайдеры назвали коронавирусные ограничения в регионе.