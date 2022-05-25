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МИД Израиля отказался встречаться с тайваньцами из-за страха разозлить Китай

МИД Израиля призвал сотрудников отказаться от встреч с тайваньцами, чтобы не злить Китай

Фото: Ann Wang / Reuters

Министерство иностранных дел Израиля попросило своих сотрудников по всему миру воздерживаться от приглашения на официальные мероприятия, связанные с Тайванем, или от участия в мероприятиях, организованных тайваньцами. Этот призыв связан со страхом разозлить представителей Китая, пишет издание The Times of Israel.

В частности, израильским дипломатам запретили приглашать тайваньских коллег на мероприятия по случаю годовщины независимости Израиля, а также посещать мероприятия, посвященные Дню независимости Тайваня (отмечается в октябре).

Впрочем, в документе речь идет о встречах на публике или в израильских дипмиссиях. Издание не раскрывает, запрещено ли израильтянам встречаться с тайваньцами и в других местах. В качестве причины такого решения названо растущее напряжение между Китаем и США.

Очередное обострение началось после заявления президента США Джо Байдена, согласно которому Соединенные Штаты должны помочь Тайбэю защититься в случае военного вторжения со стороны Пекина. В ответ МИД КНР выразил США протест и потребовал от Вашингтона соблюдать принцип одного Китая и быть осторожным в своих словах и действиях по тайваньскому вопросу.

Виктория Кондратьева
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